Video veröffentlicht : Schüler organisiert für Lehrer Glückwünsche des Bundespräsidenten

Frankfurt/Berlin Ein Frankfurter Schüler hat seinem Klassenlehrer zum Geburtstag ein persönliches Glückwunschschreiben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier organisiert. Ein Video zeigt das Gespräch zwischen dem Schüler und dem Bundespräsidenten.

Der neun Jahre alte Celio schrieb einfach den Präsidenten an und trug ihm sein ungewöhnliches Anliegen vor. Das Bundespräsidialamt veröffentlichte am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken ein Video, das die beiden in einem Gespräch zeigt.