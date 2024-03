Tötungsdelikt in Bielefeld Zwei Tatverdächtige nach Schüssen auf Boxer mit Fotos gesucht

Die Schüsse waren am Samstagabend mitten in der Fußgängerzone von Bielefeld gefallen. Nimani hatte zuvor laut den Ermittlungen der Polizei sein Auto in der Nähe des Tatortes geparkt. Dann war er zu Fuß in Richtung eines Geschäfts gegangen. Noch auf der Straße sei dann auf ihn geschossen worden. Laut Obduktionsergebnis starb der 38-Jährige an zahlreichen Schussverletzungen. „Die Hauptverletzungen betreffen den Brustbereich“, teilten die Ermittler mit. Zu möglichen Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben.