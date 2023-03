Baden-Württemberg Schüsse auf FDP-Kommunalpolitiker in Hattenhofen

Nach den Schüssen auf einen FDP-Kommunalpolitiker herrscht Fassungslosigkeit in der kleinen Gemeinde Hattenhofen in Baden-Württemberg. Der 65-Jährige war nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen durch das Fenster in seiner Wohnung angeschossen worden. Der Kreisrat wurde schwer verletzt und bereits operiert, er schwebt aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.