Kriminalität Zwei weitere Männer nach Schüssen bei Super-Bowl-Parade angeklagt

Beide Männer befänden sich seit dem Vorfall im Krankenhaus, erklärte die zuständige Staatsanwältin Jean Peters Baker bei einer Pressekonferenz, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Baker kündigte demnach außerdem an, dass es in der kommenden Zeit noch weitere Festnahmen geben könnte. Vergangene Woche waren in dem Fall bereits zwei Jugendliche wegen Waffendelikten und Widerstands gegen die Polizei angeklagt worden.