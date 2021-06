NRW : Schüsse in Espelkamp: Zwei Tote, Schütze auf der Flucht

In dieser Häuserzeile in Espelkamp sind nach Angaben der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen worden. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Espelkamp Nach tödlichen Schüssen mit zwei Opfern in Espelkamp hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Ein Großaufgebot der Polizei sucht den Täter.

In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen erschossen worden. Der Täter befand sich am Donnerstagnachmittag noch auf der Flucht.

Ein Polizeisprecher sagte am Tatort, dass am Vormittag bei der Polizei ein Notruf eingegangen sei, dass in der Innenstadt von Espelkamp mehrere Schüsse gefallen seien. „Die Beamten haben hier im Bereich eines Wohnhauses eine Person mit Schussverletzungen aufgefunden, und unweit dieser Straße in einer Seitengasse eine weitere Person“, so der Sprecher.