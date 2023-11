Schüsse in Fußgängerzone Polizei stoppt bewaffneten Mann in Gummersbach

Polizisten haben mitten in einer Einkaufsstraße in Gummersbach bei Köln mehrmals auf einen bewaffneten Mann geschossen. Der 30-Jährige habe zuvor einen Beamten mit einem Messer im Gesicht verletzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der 30-jährige kam ins Krankenhaus und sei in einem kritischen Zustand. Auch eine unbeteiligte Passantin wurde von einer Kugel getroffen - sie habe eine Schussverletzung im Oberschenkel erlitten.