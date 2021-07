Kriminalität : Schüsse und Messerstiche auf Baumarkt-Parkplatz in Berlin

Schüsse und Messerstiche auf Baumarkt-Parkplatz in Berlin

Polizisten mit Maschinenpistolen suchen auf dem Gelände eines Baumarktes in Berlin-Wedding nach Verdächtigen. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Wedding: Vier Menschen sollen durch Messerstiche und Schüsse verletzt worden sein. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Berlin-Wedding sind am späten Freitagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Auch Messerstiche habe es gegeben, so ein Polizeisprecher. Laut Feuerwehr gab es vier Verletzte - drei Männer und eine Frau.