Ende der Herbstferien : Schüler in NRW kehren mit neuen Corona-Regeln zurück in die Schulen

Schüler in NRW kehren mit neuen Corona-Regeln zurück in die Schulen

In NRW enden die Herbstferien und die Schüler kehren in die Schulen zurück. (Archivfoto) Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Stoßlüften, Querlüften und wieder Masken aufsetzen im Unterricht - an gravierend neue Corona-Schutzmaßnahmen müssen sich die Schüler in NRW nach den Herbstferien nicht gewöhnen. Aber frostiger wird es werden „im frierenden Klassenzimmer“.

Nach zweiwöchigen Herbstferien kehren rund 2,5 Millionen Schüler und mehr als 200.000 Lehrer in Nordrhein-Westfalen am Montag zurück in den Unterricht - und zwar mit neuen Corona-Regeln. Wichtigste Änderung: Schüler ab der 5. Klasse müssen auch im Unterricht wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen . Damit reagiert die Landesregierung auf stetig steigende Neuinfektionszahlen.

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht soll zunächst bis zu den Weihnachtsferien am 22. Dezember gelten. Im Schulgebäude und auf dem -gelände gilt sie weiterhin landesweit - also auch für Grund- und Förderschüler der Primarstufe. Plexiglasvisiere werden als Alternative nicht akzeptiert. NRW hatte bereits nach den Sommerferien ab Mitte August für etwa zweieinhalb Wochen eine damals noch von vielen heftig kritisierte Maskenpflicht auch im Unterricht.

Kostenpflichtiger Inhalt: Infektionen an Schulen : Lehrer in Bonn vermissen Zukunftsszenarien für Corona-Lage

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will so lange als möglich am Unterricht in den Klassen vor Ort festhalten und weder auf digitalen Unterricht auf Distanz noch auf Unterricht im Schichtbetrieb ausweichen. Viele Lehrer- und Elternverbände sowie Oppositionsparteien kritisieren das und wünschen sich rollierende Modelle, um auch im Klassenzimmer mehr Abstand halten zu können.