Belgien : Schulneubau in Antwerpen eingestürzt: Mindestens fünf Tote

Schulneubau in Antwerpen eingestürzt: Mindestens fünf Tote

Rettungskräfte neben der eingestürzten Grundschule in Antwerpen. Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Antwerpen Eine noch im Bau befindliche Grunschule stürzt im belgischen Antwerpen in sich zusammen. Mindestens drei Mensch kommen ums Leben. Weitere werden vermisst.

Beim Einsturz einer im Bau befindlichen Grundschule in der belgischen Hafenstadt Antwerpen sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Suchtrupps fanden im Laufe des Samstags vier weitere Tote unter den Trümmern.

Kurz nach dem Unglück am Freitagnachmittag war bereits eine Leiche geborgen worden. Es werde überprüft, ob nun alle Vermissten lokalisiert seien, meldete die Nachrichtenagentur Belga. In dem Fall werde die Suchaktion an der Unglücksstelle eingestellt.