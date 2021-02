Fahrt von Hamburg nach Köln : Schwarzfahrer reist stundenlang mit Defekt-Schild an Bahn-Toilette

Ohne Bargeld und einer Fahrkarte, aber mit einer dreisten Masche wollte ein Falschfahrer von Hamburg nach Köln reisen. Kurz vor seinem Ziel entdeckte ihn jedoch ein Kontrolleur - auf einer Zugtoilette.

Ein dreister Schwarzfahrer ist eingeschlossen in einer Toilette stundenlang mit dem Zug von Hamburg nach Köln gereist, ehe der Betrug auffiel. Der 44 Jahre alte Mann hatte am Donnerstag im EC 9 an einer Toilettentür ein Schild mit der Aufschrift „Defekt“ angebracht und war daher lange nicht aufgefallen. Erst kurz vor dem Kölner Hauptbahnhof sei er von einem Zugbegleiter entdeckt worden, teilte die Bundespolizei in Sankt Augustin am Freitag mit. Ein Ticket habe der Mann nicht vorweisen können.