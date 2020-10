Nach Schwarzfahrt in Dortmund : 24-jährige Hagenerin schlägt, beleidigt und beißt Polizisten

Nach dem Ausraster einer Hagenerin am Dortmunder Hauptbahnhof muss die Bundespolizei ihr Handschellen anlegen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dortmund Eine 24-Jährige aus Hagen hat eine Polizistin in den Bauch geschlagen und einen Polizisten in den Unterschenkel gebissen. Zuvor konnte sie in einem Zug keinen Fahrschein vorweisen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vanessa Rheinschmidt

Eine 24 Jahre alte Frau aus Hagen hat am Dortmunder Hauptbahnhof eine Polizistin in den Bauch geschlagen und ihren Kollegen in den Unterschenkel gebissen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war sie am Dienstagabend von Bahnmitarbeitern in einem Zug kontrolliert worden. Da sie keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, sollte die Bundespolizei ihre Identität feststellen.

Als die Streife auf dem Dortmunder Bahnsteig eintraf, soll die Frau aggressiv reagiert und die beiden Polizisten beleidigt haben. Sie soll der Beamtin zunächst in den Bauch geschlagen und sie dann als „scheiß Hure“ beleidigt haben, erklärte die Polizei.