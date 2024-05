ESC-Finale in Malmö Schweiz gewinnt ESC, Deutschland landet auf zwölftem Platz

Isaak hatte mit Startnummer Drei und seinem Lied „Always on the Run“ die ESC-Bühne für Deutschland gerockt. Ohne Patzer schmetterte er die Powerballade. Weil die ESC-Regeln keine Kraftausdrücke zulassen, ließ Isaak das Wort „shit“ in einer Textzeile aus. Am Anfang wärmte er sich an einer brennenden Tonne. Auch sonst gab es viel Feuer-Effekte, Choreografie fehlte ansonsten.