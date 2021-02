Tragisches Unglück : Kind stirbt in der Schweiz im eingestürzten Iglu

Tarasp In der Schweiz hatte ein Vater zusammen mit seinem Sohn ein Iglu gebaut. Als sich beide darin aufhielten, stürzte die Schneehütte ein.

Ein siebenjähriger Junge ist in der Schweiz unter dem Schnee eines eingestürzten Iglus gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Vater und Sohn die Schneehütte in Tarasp im Unterengadin gebaut. Beide hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Iglu auf.