Mehrere Verletzte oder Tote : Schwere Explosion nahe Bristol

Feuerwehrleute stehen am Schauplatz nach einer große Explosion in einem Lagerhaus nahe Bristol. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Bristol Die Polizei geht davon aus, dass ein Tank mit Chemikalien in einer Wasseraufbereitungsanlage in die Luft gegangen ist. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz.

Mehrere Menschen sind bei einer Explosion in einer Wasseraufbereitungsanlage in der englischen Stadt Bristol am Donnerstag zu Schaden gekommen. Das teilte ein Sprecher des örtlichen Rettungsdiensts der Deutschen Presse-Agentur mit.