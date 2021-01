62 Tote : Schwierige Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz vor Java

Jakarta Auch zwei Tage nach dem Absturz einer Boeing in Indonesien ist die Unglücksursache weiter unklar. Einer der 62 Insassen konnte jetzt identifiziert werden. Die Suchtrupps arbeiten unermüdlich. Viele Angehörige hatten lange noch auf ein Wunder gehofft.

Die Bergungsarbeiten nach dem Flugzeugunglück vor der Küste von Java gestalten sich weiter schwierig. Bis Montag brachten Suchtrupps 40 Behälter mit im Meer entdeckten Leichenteilen an Land. Indonesische Einsatzkräfte konnten ein erstes Todesopfer identifizieren.

Insgesamt sind bei dem Absturz am Samstag wahrscheinlich alle 62 Insassen der Boeing 737-500 der Billigairline Sriwijaya Air ums Leben gekommen. An Bord waren auch sieben Kinder und drei Babys. Die Maschine war kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt und zerschellt. Sie war unterwegs nach Pontianak auf Borneo.