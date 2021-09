Kriminalität : Sechs Verletzte nach Schüssen in Mannheim

Das Areal um eine Gaststätte in Waldhof, wo in der Nacht die Schüsse gefallen sind. Foto: Rene Priebe/dpa

Mannheim Sechs Personen wurden bei einer Schießerei in Mannheim verletzt. Erste Spuren der Polizei führen ins Rockermilieu.

Vor einer Gaststätte in Mannheim sind in der Nacht zu Samstag sechs Menschen durch Schüsse verletzt worden. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mitteilten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehe bei keinem von ihnen Lebensgefahr.