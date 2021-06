Prozessbeginn : Sechsjährige entführt, missbraucht, in Fluss geworfen

Halle Ein Mann soll ein sechsjähriges Mädchen entführt, sexuell missbraucht und in die eiskalte Saale geworfen haben. Die grausame Tat sorgte bundesweit für Entsetzen. Nun beginnt der Prozess.

So erging es Ende vergangenen Jahres den Eltern eines sechsjährigen Mädchens in Halle. Ihr Kind soll von einem jungen Mann entführt, sexuell missbraucht und anschließend in die eiskalte Saale geworfen worden sein. Zwei Jogger entdeckten das Mädchen durch Zufall und retteten so sein Leben. Nun beginnt der Prozess gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen.

Laut Mitteilung des Landgerichtes soll sich die Tat etwa so zugetragen haben: Der Angeklagte soll im Dezember 2020 über ein angekipptes Fenster in die Wohnung eingedrungen sein. Dort soll er im Kinderzimmer das Mädchen aus dem Bett gehoben und mit diesem die Wohnung wieder verlassen haben. In einer Seitenstraße soll der Angeklagte das Kind missbraucht haben. Anschließend sei er mit dem Mädchen auf dem Arm durch die Innenstadt von Halle bis zur Saale gelaufen. Dort soll er mit einem Schal versucht haben, das Kind zu erdrosseln. Anschließend soll er das Kind in die Saale geworfen haben, um es zu töten und so seine Straftaten zu verdecken.