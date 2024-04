Bremervörde Sechsjähriger Arian weiterhin vermisst

Arian war am Montagabend aus seinem Zuhause verschwunden. Die Polizei nimmt an, dass er selbstständig weglief. Nach Angaben der Polizei ist das Kind Autist und reagiert nicht auf Ansprache. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass der Junge sich nicht melden wird, wenn er Menschen in der Nähe bemerkt. Der Vater hatte die Polizei demnach alarmiert, als er bemerkte, dass Arian nicht mehr zu Hause war.