Casper in Orlando Sechsjähriger landet Weihnachten allein in falscher Stadt

Die Geschichte erinnert an den beliebten Weihnachtsfilm „Kevin allein in New York“ (1992), in dem der junge Kevin an Weihnachten in das falsche Flugzeug steigt und sich ohne seine Familie in New York wiederfindet: Der sechsjährige Casper wollte zu Weihnachten aus seiner Heimatstadt Philadelphia zu seiner Großmutter nach Fort Myers in Florida fliegen, landete jedoch im rund 250 Kilometer entfernten Orlando. Lediglich das Gepäck des Jungen kam am richtigen Flughafen an.