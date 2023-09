Laufende Ermittlungen Sechsjähriger getötet: Bisher kein Verdächtiger

Zehn Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen in Pragsdorf an der Mecklenburgische Seenplatte hat die Polizei weiter keine heiße Spur. „Die Kriminalisten haben auch am Wochenende Aussagen entgegengenommen und ausgewertet, es gibt aber noch keinen Tatverdächtigen“, sagte eine Sprecherin der Polizei in Neubrandenburg. Man ermittle weiter in alle Richtungen. Die Ermittler hielten es aber für wahrscheinlich, dass der Täter einen regionalen Bezug hat.