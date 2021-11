Ungewöhnlicher Einsatz : Seebär-Baby von Straße nahe San Francisco gerettet

San Rafael Für die Polizei in Kalifornien war es kein gewöhnlicher Einsatz: Auf einer befahrenen Straße mussten sie ein Seebär-Baby retten. Augenzeugen hatten zuvor von einem „Otter“ gesprochen.

Bilder zeigten das gerettete Tier am Straßenrand in dichtem Efeu. Das brachte ihm nun den Spitznamen „Ivy“ ein. Der Meeressäuger wurde in das Marine Mammal Center (Meeressäugerzentrum) in Sausalito gebracht, wo das Jungtier zunächst beobachtet werden soll, wie der „San Francisco Chronicle“ am Montag berichtete.