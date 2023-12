Unfälle Seemann stürzt über Bord - Sucheinsatz auf der Nordsee

Bei Sturm und hohen Wellen läuft seit der Nacht in der Deutschen Bucht ein groß angelegter Sucheinsatz nach einem vermissten Seemann. Das Besatzungsmitglied eines Fischkutters war über Bord in die zehn Grad kalte Nordsee gestürzt, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Die Schiffsbesatzung alarmierte daraufhin in der Nacht zum Mittwoch die Rettungsleitstelle See in Bremen, die die Such- und Rettungsmaßnahmen koordiniert.