Besondere Würdigung „Sehr demütig“: Jürgen Klopp mit Bundesverdienstorden geehrt

Kult-Trainer Jürgen Klopp hat vor dem Tag der Deutschen Einheit den Bundesverdienstorden verliehen bekommen. Sichtlich gerührt nahm Klopp die Auszeichnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue entgegen. Mit der Ehrung fühle er sich „so wie es sein sollte sehr demütig heute, sehr klein in der Gruppe von so außergewöhnlichen Menschen mit so außergewöhnlichen Geschichten“, sagte Klopp nach der Verleihung.