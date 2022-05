Tiere : Seine: Verirrter Orca ist krank und wird eingeschläfert

Ein Orca schwimmt vor der Südwestküste Englands. (Symbolbild) Foto: Will Mcenery/Cornwall Wildlife Trust/PA Media/dpa

Rouen Seit Wochen schwimmt ein Orca in der Seine. Am Sonntag begann eine Rettungsaktion. Doch die musste nun abgebrochen werden - das Tier ist krank.

Der verirrte Orca in der Seine leidet unter einer weit fortgeschrittenen Pilzinfektion und wird eingeschläfert. Die Krankheit könne dem Tier großes Leid zufügen, teilte die zuständige Präfektur Seine-Maritime mit Sitz in Rouen am Sonntagabend mit.