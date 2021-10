Gesellschaft : Sexarbeit in der Pandemie: Mehr Prostitution im Verborgenen

Vergangenes Jahr war die Herbertstrasse in Hamburg teils menschenleer. Viele Sexarbeitende sind während des Lockdowns in die Illegalität abgewandert - und dort geblieben. Foto: Markus Scholz/dpa

Nürnberg Prostitution war in der Corona-Zeit lange verboten - zu viel Körperkontakt. Viele Frauen arbeiteten illegal weiter. Daran haben die Lockerungen nur teilweise etwas geändert.

Das hat bis heute Folgen: Viele Sexarbeitende sind während des Lockdowns in die Illegalität abgewandert - und dort geblieben. Im Nürnberger Rotlichtviertel rund um die Frauentormauer sitzen zwar wieder Frauen in den Fenstern und versuchen Kunden mit ihren Reizen zu locken. Doch in einigen Häusern stehen noch immer Zimmer leer. Nicht alle Frauen seien in ihren alten Job zurückgekehrt, sagt eine Bordellbetreiberin, die ihren Namen nicht veröffentlicht sehen möchte. „Viele sind ins Ausland gegangen, wo die Bestimmungen anders sind.“ Andere hätten während der Lockdowns in privaten Wohnungen weitergearbeitet und täten das nun weiterhin.