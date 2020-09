Wegen Kohlenmonoxid-Vergiftungen : Diese neuen Regeln gelten für Shisha-Bars in NRW

In NRW sind per Erlass neue strenge Regeln für Shisha-Bars in Kraft getreten. Foto: dpa/Christian Charisius

Düsseldorf Shisha-Bars sind beliebt - und aus Sicht der Landesregierung gefährlich. In einem neuen Erlass macht sie knallharte Vorgaben, damit es zu keinen Kohlenmonoxid-Vergiftungen kommen kann.

In NRW sind per Erlass neue strenge Regeln für Shisha-Bars in Kraft getreten. So müssen die Betreiber hochwirksame Lüftungsanlagen einbauen, Warnschilder am Eingang aufhängen und Warngeräte für Kohlenmonoxid (CO) in sämtlichen Gasträumen sowie im Thekenbereich, den Fluren und den Toiletten anbringen.