In-App-Käufe : Siebenjähriger verzockt rund 2700 Euro mit Handy der Mutter

Hannover Böse Überraschung für eine Mutter in Niedersachsen: Ihr siebenjähriger Sohn hat bei einem Handyspiel In-App-Käufe von mehr als 2700 Euro vorgenommen. Die Frau hatte vergessen, dass ihre eigene Kreditkarte hinterlegt war.

Viele Kinder zocken an den Handys ihrer Eltern - eine böse Überraschung erlebte jetzt die Mutter eines Siebenjährigen: Der Junge nahm bei einem Spiel In-App-Käufe in Höhe von insgesamt 2753,91 Euro vor. Seine Mutter hatte ihm zwar erlaubt, das bunte Online-Game zu spielen und dabei über eine Gutscheinkarte kleinere Summen auszugeben. Die Frau hatte aber nicht mehr in Erinnerung, dass zudem ihre eigene Kreditkarte hinterlegt war. Ihr kleiner Sohn spielte dann heimlich weiter, wie es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale Niedersachsen vom Montag heißt.