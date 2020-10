Kollision auf Parkplatz in Siegburg : Frau verwechselt Gas und Bremse und verursacht Unfall

Siegburg Ein 49-jähriger Siegburger ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden - während er in seinem geparkten Auto saß. Eine Henneferin hatte mit ihrem Fahrzeug seines gerammt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Mann nach dem Einkaufen in seinen Renault gestiegen, der auf dem Parkplatz des Geschäftszentrums "Zum Hohen Ufer" in Siegburg stand. Ihm gegenüber parkte in dem Moment eine 72-jährige Henneferin mit ihrem VW Golf vorwärts ein.