Kurioser Fall : Einbrecher schippt Streusalz auf Schubkarre

Ein Einbrecher hat in Hilchenbach Streusalz in eine Schubkarre geschippt. Foto: dpa

Ungewöhnlicher Fall aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein: Ein Einbrecher hat dort bei milden Temperaturen Streusalz in eine Schubkarre geschippt. Der Polizei lieferte der 53-Jährige eine kuriose Ausrede.

Tagsüber waren es über 20 Grad, in der Nacht zum Freitag hat ein Einbrecher in Hilchenbach im Kreis Siegen-Wittgenstein dennoch Streusalz in eine Schubkarre geschippt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge den Mann bei der Aktion im örtlichen Bauhof beobachtet.