Von Sidney bis San Francisco Per Livestream in die weltweit größten Silvesterpartys eintauchen

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor ist sicher eine der Hingucker in den europäischen Metropolen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Ausschreitungen in Berlin beim letzten Jahreswechsel nicht wiederholen. In diesem Jahr findet das große Feuerwerk zum Jahreswechsel auch wieder am Brandenburger Tor und nicht am kleineren Pariser Platz wie im letzten Jahr statt.