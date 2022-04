Landung auf Autodach : Skifahrer aus NRW fliegt bei Anfängerkurs acht Meter weit auf Autodach

Turracher Höhe Für einen Urlauber aus NRW endete der Skitag schmerzhaft. Der Mann verlor im Anfängerkurs die Kontrolle und flog mehrere Meter durch die Luft. Bei der Landung auf einem Auto verletzte sich der 20-Jährige.

Nach einem spektakulären Sturzflug ist ein deutscher Skifahrer in Österreich sehr unsanft auf einem Autodach gelandet. Wie die Polizei im Bundesland Kärnten am Dienstag berichtete, wurde der verletzte Mann anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Der 20-Jährige aus Nordrhein-Westfalen habe am Montag während eines Anfängerkurses im Skigebiet Turracher Höhe die Kontrolle über seine Skier verloren.