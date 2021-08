Krebserregende Stoffe enthalten : Eis der Marken Snickers, Bounty, Twix und M&M’s kann zurückgegeben werden

Unterhaching Das Unternehmen Mars Wrigley bietet seinen Kundinnen und Kunden eine freiwillige Rückgabe einiger ihrer Eis-Produkte an. Diese sollen krebserregende Stoffe enthalten.

Das Unternehmen Mars Wrigley ruft freiwillig Eiscrème-Produkte der Marken Snickers, Bounty, Twix und M&M’s zurück. Laut einer Pressemitteilung soll das Unternehmen von einem Lieferanten über Spuren des krebserregenden Stoffs Ethylenoxid in einer Eiscrèmefabrik in Frankreich informiert worden sein.

Die Seite Foodwatch schrieb, dass laut ihrer Recherchen die Produkte aus den Regalen in anderen Ländern bereits verschwunden sein sollen. Nur in Deutschland sollen die belasteten Produkte noch weiter verkauft werden. Am 13. Juli hätten sich die Mitgliedsstaaten der EU darauf geeinigt, dass alle Lebensmittel öffentlich zurückgerufen werden müssen, die mit Ethylenoxid belastet sind. Das Unternehmen Mars Wrigley betonte in seiner Pressemitteilung, dass es den Empfehlungen des jeweiligen EU-Mitgliedslandes folge. Für Deutschland liege keine einheitliche Bewertung vor, die Produkte aus dem Markt zu entnehmen.