Nach Brand der Kathedrale So funktioniert die Großbaustelle von Notre-Dame in Paris

Manchmal fühlt sie sich, als würde sie eine kranke Freundin im Hospital besuchen, sagt Jacqueline Gardair. Zusammen mit ihrem Ehemann schlendert Gardair an der Seine entlang und blickt immer wieder hinauf zu der Patientin, ihrer treuen Freundin: Notre-Dame de Paris, der verwundeten Kathedrale, Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. „Ich habe sehr viel geweint am Tag des Brandes. Jetzt komme ich fast täglich hier vorbei, um zu schauen, wie es weitergeht“, erzählt die alte Dame. Ihr ganzes Leben lang wohnt sie in der Nähe von Notre-Dame, das Gotteshaus ist Teil ihres Alltags.