Schauspielerin über ihre beiden Leidenschaften „Alles was zählt“-Darstellerin kickt bei Kreisligisten aus der Region

„Ich denke, man braucht so circa 10 bis 20 Prozent schauspielerisches Talent“, sagt die 28-Jährige zum Start der Fußball-Europameisterschaft an diesem Freitag. „Schwalben sind seit den Zeiten des Videobeweises eher überholt, dennoch ist es nicht schlecht, wenn man mal das ein oder andere vorgeben kann. Gerade in der Kreisliga, wo es keinen Videobeweis gibt, ist das ganz praktisch.“