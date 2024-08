Am Abend hat sich zudem die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) zu dem Anschlag auf das Stadtfest bekannt. „Der Angreifer auf die christliche Versammlung in der Stadt Solingen in Deutschland gestern war ein Soldat des Islamischen Staates“, teilte das IS-Propaganda-Organ Amaq am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. Der Islamist haben die Tat demnach als Rache für „die Muslime in Palästina“ begangen. Einen Beleg dafür, dass der IS tatsächlich hinter dem Angriff steckt, wurde jedoch nicht geliefert. Auch einen Beweis für einen Kontakt zwischen IS und dem Attentäter gibt es bisher nicht.