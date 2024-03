Feuer mit vier Toten in Solingen Ermittler haben weiterhin keine Hinweise auf rassistisches Motiv

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen mit vier Toten laufen die Ermittlungen wegen Mordes auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Ein junges Paar (28, 29) mit zwei Kindern, fünf Monate und drei Jahre alt, ist bei dem Feuer ums Leben gekommen. Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass die Familie aus Bulgarien stammt. Sie soll erst vor Kurzem nach Deutschland gezogen sein. „Es gab zwischenzeitlich Vernehmungen, einem Ermittlungsansatz konnten wir intensiv nachgehen“, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Karfreitag mit. „Ein dringender Tatverdacht konnte sich nicht bestätigen.“ Ein vorläufig festgenommener Mann sei nach längerer Vernehmung wieder entlassen worden, nachdem sein Alibi überprüft worden sei, äußerte sich Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.