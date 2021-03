Fünffacher Mord : Solinger Mutter wegen Mordes an fünf ihrer Kinder angeklagt

Solinger Mutter wegen Mordes an fünf ihrer Kinder angeklagt

Wuppertal Eine 27-jährige Mutter soll fünf ihrer sechs Kinder erst betäubt und dann erstickt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von heimtückischem Mord aus. Jetzt wird die Anklageschrift vor Gericht geprüft.

Gegen die Mutter, die in Solingen fünf ihrer sechs Kinder umgebracht haben soll, ist Anklage wegen fünffachen Mordes erhoben worden.

Die Anklageschrift sei bei Gericht eingegangen, sagte ein Sprecher des Wuppertaler Landgerichts am Montag auf Anfrage. Das Gericht werde sie nun prüfen und über ihre Zulassung entscheiden.

Die fünf toten Kinder waren am 3. September vergangenen Jahres entdeckt worden. Ihre Mutter hatte sich nach der Tat im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen, aber schwer verletzt überlebt. Polizisten hatten in ihrer Wohnung in Solingen die fünf toten Kinder Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) und Luca (8) entdeckt.