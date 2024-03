Reality-TV-Show bei RTL „Sommerhaus der Stars“ bekommt Ableger für Normalo-Kandidaten

Das „Sommerhaus der Stars“ gehört zu den bekanntesten Reality-Formaten des Senders. In der Show ziehen mehr oder minder Prominente mitsamt Lebenspartnerin oder Lebenspartner in eine Art Groß-WG. Dort müssen sie mit den anderen Paaren klarkommen und gemeinsam Spiele meistern. In den ersten Jahren machten sich die Kandidaten noch unter der Sonne Portugals gegenseitig das Leben schwer. Seit 2020 ist das Format in einem eher rustikalen Domizil in Bocholt im Münsterland zu Hause.