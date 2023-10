Mitarbeiter mussten eingreifen RTL schmeißt nach Rangelei Paare aus dem „Sommerhaus der Stars“

In der TV-Sendung „Sommerhaus der Stars“ ist es zu einer Rangelei zwischen den Teilnehmern gekommen. RTL hat deshalb Produktions-Mitarbeiter in das Geschehen vor laufender Kamera geschickt, um die betroffenen Bewohner voneinander weg zu ziehen. Das ist in der sechsten Folge der Reality-Show bereits vorab im Streaming-Angebot von RTL+ zu sehen. Datingshow-Veteran Gigi auf der einen Seite und Reality-Bekanntheit Walentina sowie ihr Partner Can auf der anderen Seite gerieten heftig aneinander bis hin zur Handgreiflichkeit. Gigi entschuldigte sich später für den Übergriff.