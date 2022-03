Zeitumstellung : Sommerzeit in Deutschland - die Uhren sind vorgestellt

Sommerzeit in Deutschland - die Uhren sind vorgestellt

In Deutschland und anderen Ländern wurde die Uhr umgestellt. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Berlin/Braunschweig Trotz anhaltender Kritik ist eine Abschaffung der Zeitumstellung in der EU nicht absehbar. Die Sommerzeit gilt seit der Nacht bis zum Herbst.

Sommerzeit in Deutschland: In der Nacht zum Sonntag sind die Uhren in Deutschland und den meisten Ländern Europas von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt worden.