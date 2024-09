Ist es die „Mocro-Mafia“? Sorge in Köln - Explosionsserie nimmt kein Ende

Ein Grund für den schleppenden Verlauf der Ermittlungen ist, dass sich sowohl die in Untersuchungshaft sitzenden Verdächtigen als auch die Opfer mit Informationen zurückhalten. Sie seien „im eigenen Interesse nicht darum bemüht, in Vernehmungen die Karten offen auf den Tisch zu legen“, berichtete Esser. Vermutlich befürchten sie Racheakte. In den Niederlanden heißt es in diesem Zusammenhang seit langem: „Wie praat, die gaat.“ Wer redet, der geht. Und wenn man an den, der geredet hat, gerade nicht herankommt, weil er zum Beispiel in Haft ist, dann müssen eben Familienmitglieder oder andere Menschen aus dem persönlichen Umfeld dafür büßen.