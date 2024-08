Erdbeben Sorge vor Mega-Beben in Japan nach starker Erschütterung

Immer wie­der hat die Erde im Gebiet des Nankai-Grabens gebebt, zuletzt 1946. Heute wür­de ein Mega-Beben und ein nach­fol­gen­der Tsu­na­mi dort einen ver­hee­ren­den Scha­den in dem Inselreich anrichten. Im schlimmsten Fall wären auch Tokio und andere Millionen-Großstädte betroffen. Nach der Dreifachka­ta­stro­phe vom März 2011, als im Nordosten Japans ein Beben der Stärke 9 einen gewaltigen Tsunami auslöste, der rund 20 000 Menschen in den Tod riss und in Fukushima eine Atomkatastrophe zur Folge hatte, legen Japans Seis­mo­lo­gen ihr Augen­merk daher beson­ders auf den Nankai-Graben. Es wird befürchtet, dass die Folgen eines Mega-Bebens in dieser Zone noch erheblich schlimmer wären als im Jahr 2011.