Zwillingsfestival „Southside“ und „Hurricane“ 2024 mit mehreren namhaften Acts

Das „Southside“ und das „Hurricane“ gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock und Indi in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. In diesem Jahr gehörten Peter Fox, Clueso und die Ärzte zu den Headlinern. Für das kommende Jahr wird auch die britische Band Bring Me The Horizon sowie die Berliner Hip-Hop-Formation K.I.Z erwartet.