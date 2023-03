Diskussionen zu Leihmutterschaft in Spanien Wie es ist, mit fast 70 noch Mutter zu werden

Die Inszenierung war perfekt: Ana Obregón, eine 68 Jahre alte spanische TV-Diva, ließ sich von einer Krankenschwester in einem Rollstuhl aus dem Krankenhaus in Miami schieben. Auf dem Arm, in eine weiße Decke gewickelt, trug sie ein kleines Bündel – ein Baby, ein Mädchen, das von einer Leihmutter für viel Geld ausgetragen und vor wenigen Tagen in dem Hospital im US-Bundesstaat Florida zur Welt gebracht wurde.