Glosse zu Weihnachtsgebäck im Sommer Spekulatius bei 30 Grad

In vielen Geschäften wird das köstliche Gebäck bereits jetzt angeboten. Ebenso wie Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen. Nun aber hat eine Yougov-Umfrage gezeigt: Zwei Drittel lehnen es ab, dass es bereits im August Weihnachtsgebäck in den Geschäften zu kaufen gibt. Gut ein Viertel befürwortet hingegen, dass die Artikel so früh erhältlich sind, knapp zehn Prozent machen keine Angaben. Frauen stehen dem frühen Verkauf der Produkte demnach etwas kritischer gegenüber als Männer. Menschen zwischen 18 und 44 Jahren haben daran weniger auszusetzen als ältere. Die meisten kaufen Weihnachtsgebäck erst ab November, lediglich drei Prozent schon im August.