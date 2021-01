Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße : Besucher der Wintersportgebiete ignorieren Corona-Regeln

Wegen des großen Andrangs auf die Wintersportanlagen rund um Winterberg werden die Gebiete nun für die Besucher gesperrt. Foto: dpa/DPA

Update Winterberg Viele Besucher der Wintersportanlagen rund um Winterberg und in anderen Regionen ignorieren die Corona-Auflagen. Die Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet. Die Regelung gilt bis zum 10. Januar.



Trotz eines Betretungsverbots sind auch am Sonntag wieder viele Tagesausflügler nach Winterberg im verschneiten Sauerland gefahren. Die Polizei riegelte daraufhin wichtige Zufahrtsstraßen ab. Es komme jetzt praktisch niemand mehr rein, sagte eine Sprecherin der Stadt. „Wir haben gestern Abend noch ein Betretungsverbot ausgesprochen, aber die Leute sind trotzdem wieder hierhergekommen“, berichtete sie. Die Sperrungen am Sonntag führten den Angaben zufolge teilweise zu einer Verlagerung des Wintersports in angrenzende Gebiete.

Auch in Hellenthal in der Eifel war der Andrang so groß, dass die Polizei die Zufahrtswege zu beliebten Hängen sperrte. Es herrsche enormer Betrieb, sagte ein Polizeisprecher.

Winterberg hatte in den vergangenen Tagen unter Hinweis auf die Ansteckungsgefahr mit Corona und den Lockdown immer wieder darum gebeten, auf Ski- und Rodelspaß zu verzichten. „Bleibt zuhause!“, hieß die Botschaft. Dies stieß aber nur teilweise auf Gehör. „Trotzdem setzen sich einige in die Autos und fahren trotzdem hier runter“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. „Was diese Menschen bewegt, kann ich nicht sagen. Unser Appell ist nach wie vor: Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für Schnee-Ausflüge, für Menschenansammlungen.“

Polizei und Ordnungsbehörden stellten am Samstag in Winterberg insgesamt 280 Verstöße gegen Corona-Regeln fest. Dazu gehörten allein 176 Verstöße gegen die Maskenpflicht und 94 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung. Dazu kamen zwei Strafanzeigen, weil Einsatzkräfte beleidigt wurden und in einem anderen Fall bespuckt wurden. Eine Sprecherin der Stadt Winterberg sagte, dass die Touristen ihren Müll teilweise einfach liegen ließen und sogar ihre Notdurft auf Privatgrundstücken oder in der freien Natur verrichteten. Öffentliche Toiletten sind wegen des Lockdowns nicht aufgestellt.

Das Betretungsverbot bis zum 10. Januar gilt für sämtliche Pisten und zugehörigen Parkplätze in Winterberg, Altastenberg, Neuastenberg, Niedersfeld und Züschen geben. Darüber hinaus gilt das Verbot auch für den Bereich rund um den Kahler Asten und der Großraumparkplatz Bremberg. Auch die Niedersfelder Hochheide wird nicht zugänglich sein. Das Betretungsverbot wird durch die Kräfte des Ordnungsamts und der Polizei kontrolliert und konsequent geahndet.

Trotz Warnungen der Behörden machten sich viele Besucher auf den Weg

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es trotz der Corona-Pandemie einen Ansturm auf die Ausflugsziele in verschneiten Bergregionen Deutschlands gegeben - obwohl Behörden und Polizei immer wieder eindringlich davon abrieten. Lifte und Pisten sowie Restaurants und Hütten sind bis mindestens 10. Januar geschlossen.

Auch zum Wochenstart Regen und Schnee in NRW erwartet

Zum Wochenstart erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen Schnee und Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, bringt das Tief „Lisa“ am Montag noch etwas Winterwetter. Der Himmel bleibt bewölkt.

Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen minus 1 und plus 4 Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 0 bis minus 5 Grad. Es bleibt nass und wechselhaft.

Bereits am Samstag gab es viele Verstöße von Besuchern

Polizei und Ordnungsbehörden schrieben am Samstag Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße gegen die Coronaschutzmaßnahmen, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. In den verschneiten Ortschaften der Region bildeten sich längere Autoschlangen und Staus, die Parkplätze füllten sich.

Die Polizei hatte am Morgen per Twitter angekündigt, die Stadt am Wochenende verstärkt bei der Durchsetzung der Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht und der Coronaschutzverordnung zu unterstützen. Dafür würden auch Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen.

Bereits vor einer Woche hatten Besucher die Region gestürmt. Auch am Neujahrstag waren die Straßen auf dem Weg ins Skigebiet Winterberg wegen des starken Besucheraufkommens wieder verstopft.

Auch im Harz waren die Parkplätze schon am Sonntagmorgen wieder voll. „Momentan ist ein starker Schneefall, vielleicht hält das den einen oder anderen Besucher ab“, sagte ein Sprecher der Polizei am Vormittag in der Hoffnung, dass die Lage im Laufe des Tages weniger stark als am Samstag ausartet.

Reger Andrang auch in Rheinland-Pfalz

Trotz gesperrter Straßen herrschte reger Andrang in den Wintersportgebieten in Rheinland-Pfalz. „Wir müssen mehr Leute abweisen als gestern“, teilte ein Sprecher der Polizei in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) am Sonntag mit. Die Zufahrt zum Wintersportgebiet Erbeskopf im Hunsrück sei auch am Sonntag bis 16 Uhr gesperrt. „Chaos herrscht aber nicht.“

Am Samstag sei die Situation überschaubar gewesen. „Würden Beamte aber nicht die Zufahrt kontrollieren, wäre dort oben sicher mehr los“, hatte ein Polizeisprecher gesagt. Ob die Sperrung auch in der kommenden Woche bestehen bleibt, entscheide am Montag die Kreisverwaltung, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Seit vergangenem Dienstag ist die Landesstraße 164 zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter) tagsüber zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr gesperrt, um chaotische Verkehrsverhältnisse aufgrund hoher Besucherzahlen zu verhindern. Die Hauptzufahrt zum Erbeskopf war - wie auch die Zufahrtsstraßen zu den Wintersportgebieten Schwarzer Mann und Wolfsschlucht bei Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) - zunächst bis Sonntag gesperrt.

Am Kalmit bei Maikammer (Landkreis Südliche Weinstraße) musste am Sonntag der Parkplatz wegen Überfüllung gesperrt werden, teilte die Polizei Edenkoben mit. Das Ordnungsamt sei vor Ort. Auch eine nahe gelegene Kreisstraße wurde wegen des hohen Verkehrsaufkommens und der glatten Fahrbahn gesperrt. Die Polizei riet von einem Besuch der Ausflugsziele ab.

Trotz der Sperrung des Parkplatzes auch am Peterberg bei Braunshausen (Kreis St. Wendel) sind am Sonntag viele Menschen für Ausflüge in das Wintersportgebiet gefahren. „Die Lage ist etwas angespannt“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch in Otzenhausen, einem beliebten Ausflugsziel im Saarland, seien alle Parkplätze belegt. Die Polizei sei an beiden Orten präsent, um Ausflügler wieder wegzuschicken. Über Rundfunkmitteilungen versuche man überdies, die Menschen von einer Anfahrt in die Gebiete abzuhalten. Der Andrang am Peterberg sei ähnlich stark wie am Samstag.

