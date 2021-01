Wintersportanlagen sind gesperrt : Polizei stoppt Ansturm auf Winterberg

Wegen des großen Andrangs auf die Wintersportanlagen rund um Winterberg werden die Gebiete nun für die Besucher gesperrt. Foto: dpa/DPA

Update Winterberg Die Wintersportanlagen rund um Winterberg sind für Besucher seit Sonntagmorgen gesperrt. Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet. Die Regelung gilt bis zum 10. Januar.



Ab Sonntag bis zum 10. Januar wird es ein Betretungsverbot für sämtliche Pisten und zugehörigen Parkplätze in Winterberg, Altastenberg, Neuastenberg, Niedersfeld und Züschen geben. Darüber hinaus gilt das Verbot auch für den Bereich rund um den Kahler Asten und der Großraumparkplatz Bremberg. Auch die Niedersfelder Hochheide wird nicht zugänglich sein. Das Betretungsverbot wird durch die Kräfte des Ordnungsamts und der Polizei kontrolliert und konsequent geahndet.

Aufgrund der Verkehrssituation wurde bereits am Samstag die B480 temporär gesperrt. Sollte es die Situation am Sonntag trotz der erweiterten Maßnahmen erneut erfordern, können weitere Sperrungen rund um Winterberg morgen wieder erfolgen.

Großaufgebot an Orndungskräften kontrollieren Verbote

Die Maßnahmen werden wie am gestrigen Samstag mit einem Großaufgebot von Ordnungsamt, Sicherheitsdienst und Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises durchgeführt. Es wurden am Samstag bereits zahlreiche Verstöße gegen die CoronaSchVO NRW und die angeordnete Maskenpflicht sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten werden mit Bußgeldern geahndet. Dies soll auch am Sonntag wieder so erfolgen, falls es Verstöße geben sollte.

„Diese notwendigen Maßnahmen treffen nun sicherlich auch die Menschen, die sich regelkonform in unserer Natur aufgehalten haben. Das lässt sich in dieser Situation leider nicht vermeiden. Leider haben die vergangenen Tage jedoch auch zahlreiche Tagesausflügler zu uns gelockt, die sich nicht an die geltenden Regelungen halten und uns in eine Lage versetzt haben, die wir aus eigener Kraft nicht mehr stemmen konnten“, teilte ein Sprecher der Stadt Winterberg mit.

Bereits am Samstag gab es viele Verstöße von Besuchern

Polizei und Ordnungsbehörden schrieben am Samstag Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße gegen die Coronaschutzmaßnahmen, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. In den verschneiten Ortschaften der Region bildeten sich längere Autoschlangen und Staus, die Parkplätze füllten sich.

Die Polizei hatte am Morgen per Twitter angekündigt, die Stadt am Wochenende verstärkt bei der Durchsetzung der Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht und der Coronaschutzverordnung zu unterstützen. Dafür würden auch Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen.

Viele Schneetouristen trotz geschlossener Lifte und Restaurants

Bereits vor einer Woche hatten Besucher die Region gestürmt. Auch am Neujahrstag waren die Straßen auf dem Weg ins Skigebiet Winterberg wegen des starken Besucheraufkommens wieder verstopft.

Dabei sind Lifte und Pisten, Restaurants und Hütten bis mindestens 10. Januar geschlossen. Die Betreiber der Wintersport-Arena und des Skiliftkarussells weisen auf ihren Internetseiten darauf hin, dass es keine Toiletten gibt sowie keine Möglichkeiten zum Aufwärmen - und auch keine Retter vor Ort sind. Dort heißt es: „Wir lieben unsere Berge. Sie bestimmt auch: Aber in diesen Zeiten müssen wir diese Liebe ruhen lassen, denn der Ansturm führt zu Stau und Massenaufläufen. Verstopfte Straßen, fehlende Parkplätze und viele potenzielle Kontakte. Wer will das schon?“

(dpa)