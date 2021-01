Wintersportanlagen sind gesperrt : Polizei stoppt Ansturm auf Winterberg

Winterberg Die Wintersportanlagen rund um Winterberg ist für Besucher seit Sonntagmorgen gesperrt. Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet. Die Regelung gilt bis zum 10. Januar.

Aufgrund der Verkehrssituation wurde bereits am Samstag die B480 temporär gesperrt. Sollte es die Situation am Sonntag trotz der erweiterten Maßnahmen erneut erfordern, können weitere Sperrungen rund um Winterberg morgen wieder erfolgen.

Die Maßnahmen werden wie am gestrigen Samstag mit einem Großaufgebot von Ordnungsamt, Sicherheitsdienst und Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises durchgeführt. Es wurden am Samstag bereits zahlreiche Verstöße gegen die CoronaSchVO NRW und die angeordnete Maskenpflicht sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Dies soll auch am Sonntag wieder so erfolgen, falls es Verstöße geben sollte.