Kreis Viersen : Spinne versetzt 15-Jährige in Panik - Polizei tritt Tür ein

Nachbarn hatten Hilfeschreie gehört und die Polizei gerufen: Als die Beamten in der Nacht zu Montag eine Wohnung im Kreis Viersen gestürmt haben, fanden sie eine 15-Jährige „in totaler Panik“. Der Auslöser saß auf dem Boden und hatte acht Beine.

Der nächtliche Besuch einer Spinne hat eine 15-Jährige in Panik versetzt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachbarn hörten in der Nacht zum Montag gegen 23.30 Uhr Hilfeschreie aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Willich (Kreis Viersen) und riefen die Polizei. Die angerückten Einsatzkräfte klopften mehrfach an der Tür. Doch statt zu öffnen habe die junge Frau aus der Wohnung gerufen, dass sie Hilfe brauche und die Polizisten „endlich reinkommen“ sollten, teilten die Beamten mit. Schließlich traten sie die Tür ein und stürmten die Wohnung.