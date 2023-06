Gesetzesänderung Deshalb werden Anrufe aus dem Ausland oft „anonym“ angezeigt

Das sogenannte Call-ID-Spoofing ist eine Taktik, bei der Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt über die Identität des Anrufenden getäuscht werden sollen, indem die Betrüger eine gefälschte Telefonnummer verwenden, erklärt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dabei ist die angezeigte Telefonnummer den Verbrauchern entweder bekannt, oder sie wurde so verändert, dass der Betrug kaum auffällt. Die Anrufenden geben sich dann als Behörden oder Unternehmen aus, um so an die sensiblen, persönlichen Daten des Angerufenen zu kommen.